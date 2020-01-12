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رياح سطحية على مكة حتى الخامسة مساء

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات مكة المكرمة تشمل جدة والقنفذة والليث والكامل.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الخامسة مساءً.

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