شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونج كونج تنبه من المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل

نبهت قنصلية المملكة في هونج كونج عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه على المواطنين الإبتعاد عن منطقة سنترال (Central)؛ وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المنطقة اليوم الأحد، متمنين لهم دوام السلامه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية في هونج كونج تنبه من المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.