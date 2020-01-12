2020-01-12

نشاط في الرياح السطحية على عدد من محافظات مكة

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة والقنفذة والليث والكامل.

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وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الخامسة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة .

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