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فيديو.. مظاهرات في إيران تنديداً بحادث الطائرة الأوكرانية
متابعات الخليج 365 - متابعة
خرج المئات من المتظاهرين الإيرانيين ، مساء أمس السبت، في شوارع العاصمة طهران ورددوا هتافات منددة ببيان الحرس الثوري الذي أصدره معترفا بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية .
ونشر موقع إيران إنترناشيونال مقطع فيديو يظهر الواقعة، ويوضح هتاف المحتجين وهم يصرخون: “الحرس الثوري أيها الدكتاتور.. أنت داعشنا”.
ورددوا شعارات منددة بالنظام الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري.
كما مزق المحتجون صورة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في طهران، وذلك بعد نحو أسبوع على مقتله في ضربة جوية قرب مطار بغداد.
إلى ذلك أقرت وكالة أنباء فارس شبه الحكومية بحادثة تمزيق صورة سليماني وبخروج التظاهرات المناهضة للنظام.
وكانت انطلقت مساء السبت، تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص تنديدا بحادث الطائرة الأوكرانية .
وعلت الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون خامنئي بالرحيل، وهتفوا ” النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر”، و”الموت للولي الفقيه”، و”قاتل وحكمه باطل”، وفق مواقع إيرانية.
ووصلت التظاهرات إلى أصفهان وشيراز على خلفية إسقاط الطائرة.
إلى ذلك أظهرت فيديوهات قوات الباسيج تقوم بتطويق تجمع للطلاب في طهران.
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