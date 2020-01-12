4 نصائح لطهي قطعة ستيك مثالية

2020-01-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف الشيف العالمي ماركوس وارينغ، البالغ من العمر 49 عاماً، والحاصل على نجمة ميشلان، عن عدد من النصائح حول كيفية طهي شرائح لحم مثالية.

وقال ماركوس في حديثة لصحيفة “ميرور”، إن هناك الكثير من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الناس أثناء طهي الستيك في المنزل، مما يجعله يقول إن الناس جميعاً يطهونه بصورة خاطئة.

وكشف الشيف البريطاني في كتابه الجديد “MARCUS EVERYDAY”، عدة نصائح يمكن لسيدة المنزل اتباعها أثناء طهي الستيك، حتى تنجح في طهي قطعة لحم مثالية، مثل التي تقدم لها في المطاعم.

وتتمثل النصائح الأربع التي قدمها ماركوس في كتابه الجديد، والتي كشف عنها للصحيفة في:

شراء قطعة لحم ذات نوعية جيدة

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قال وارينغ: إن نوعية قطعة اللحم أمر مهم للغاية، موضحاً أن أولئك الذين يعتمدون على التخفيضات لشرائح اللحوم لن يتمكنوا من الحصول على قطعة لحم مثالية، ولن يطهونها بصورة جيدة مهما كانت براعتهم في الطبخ، ولذا عليهم قبل كل شيء شراء قطعة لحم جيدة.

جعل قطعة اللحم بدرجة حرارة الغرفة قبل الطهي

أوضح وارينغ أنه يجب إخراج شرائح اللحم من الثلاجة قبل ساعات من طهيها، وعدم البدء في طهيها إلا بعد التأكد من أنها في درجة حرارة الغرفة، لأنه إذا كانت ما زالت باردة عند الطهي فلن تنضج أبدا من المنتصف.

التتبيل

يظن الكثيرون أن تتبيل اللحم مبكراً وتركه في التتبيلة لبعض الوقت يجعل مذاقه أفضل، وهذا ما نفاه وارينغ، حيث نصح بضرورة تتبيل شرائح اللحم قبل وضعها على النار مباشرة، وعدم وضع التوابل والملح عليها سويا، حيث يفضل وضع الملح أولا ثم وضع التوابل بعد بفترة.

لا تتناول شرائح اللحم مباشرة بعد الطهي

إذا كانت دماء شرائح اللحم تتسرب في جميع أنحاء الطبق عند تقطيعك لها فهذا يعني أنك لم تمنحها بعض الوقت عقب طهيها، ولذا نصح وارينغ: بعدم تناول شريحة اللحم ساخنة، فور إخراجها من المقلاة، وإنما يجب تركها تستريح من خمس إلى عشر دقائق، قبل تناولها حتى تكون مثالية.

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