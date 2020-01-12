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بريطانيا تندد باحتجاز سفيرها لدى طهران.. انتهاك صريح للقانون
متابعات الخليج 365 - الرياض
نددت وزارة الخارجية البريطانية باحتجاز سفيرها لدى طهران مؤكدة أن ذلك انتهاك صريح للقانون الدولي.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن “احتجاز سفيرنا في طهران بلا سبب أو تفسير انتهاك صريح للقانون الدولي”.
وأضاف أن إيران الآن على مفترق طرق. يمكنها المضي في سبيلها لتصبح دولة مارقة وما ينطوي عليه ذلك من عزلة سياسية واقتصادية، أو اتخاذ خطوات لخفض التصعيد والانخراط بالسبيل الدبلوماسي.
يذكر أن وكالة أنباء تسنيم الإيرانية ذكرت بالأمس أن السلطات الإيرانية احتجزت مبعوثاً بريطانياً لعدة ساعات أمام جامعة أمير كبير بطهران بتهمة تحريض محتجين معارضين للحكومة.
وشهدت إيران احتجاجات معارضة للحكومة في طهران السبت حيث ردد محتجون هتافات ضد السلطات العليا بالبلاد بعدما أقر الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي قُتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصاً.
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