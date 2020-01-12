اخبار السعوديه

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

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2020-01-12

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

انخفاض درجات الحرارة على جميع المناطق

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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