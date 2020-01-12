شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولته الخليجية من الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، السبت، إلى الرياض في أولى محطات جولته الخليجية، ومن المقرر أن يلتقي الملك سلمان، حيث يبحث الطرفان سبل تخفيف حدة التوتر الذي تشهده المنطقة.
هذا وتمتد جولة آبي مدة خمسة أيام، إذ تشمل بالإضافة إلى السعودية كلا من الإمارات وسلطنة عمان.
وكانت الحكومة اليابانية قد نفت أنباء صحافية تحدثت عن إلغاء الزيارة بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، قوله في مؤتمر صحافي، إن الزيارة تهدف "لتبادل الآراء مع البلدان الثلاثة".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولته الخليجية من الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.