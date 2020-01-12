بالفيديو.. كلمة السلطان هيثم بن طارق بعد مراسم التنصيب

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أكد السلطان هيثم بن طارق في كلمته للأمة العمانية بعد مراسم تنصيبه سلطاناً لعمان خلفاً للراحل السلطان قابوس بن سعيد على الحفاظ على إنجازات السلطان الراحل وسنبني عليها.

وأضاف السلطان هيثم بن طارق: “سنواصل التأسي بخطاه النيرة التي خطاها بثبات وعزم، إلى المستقبل والحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه، هذا ما نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه على السير فيه والبناء عليه؛ لترقى عمان إلى المكانة المرموقة التي أرادها وسهر على تحققها”.

وتابع “وعلى الصعيد الخارجي فإننا سوف نرتسم خطى السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت التي اختطتها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات”.

