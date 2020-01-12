︎ : . بمشيئة الله تعالى يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى الى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.