حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى الى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة .
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