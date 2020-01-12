مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1441/5/17 هـ الموافق 2020/01/12 م واس

السبت 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

05:45ت م

0123



www.spa.gov.sa/2021436 السبت 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس05:45ت م0123

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.