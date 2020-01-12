شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الفنانة الصغيرة “حلا الترك“ التي أثار جمالها ضجة في الخليج؟؟.. لن تصدق كيف أصبحت اليوم مجعدة الوجه كأنها قاربت الأربعين (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخلت الطفلة حلا الترك المجال الفني بعمر صغير جداً بدءاً من مشاركتها في Arab Got Talents مروراً بتقديم بعض البرامج في رمضان ، وصولها إلى الغناء باللغة الأجنبية والعربية .

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خسرت طفولتها وبراءتها ولم تعش حياتها كما باقي أطفال جيلها ، وكان كل همها الفن والشهرة وحركات أكبر من عمرها أو كما زرعوا برأسها النجومية وجعلوها تعيش واقعاً لا يشبهها أبداً ولا يشبه عمرها المراهق الذي لا يتخطى الـ 19 عاماً ومن المفترض أن تعيش حياتها بشكل عادي في هذا العمر .

الواضحة على وجه حلا الجميل والقريب من القلب ، فالخلافات العائلية ظهرت إلى العلن ، وتبادلا الوالدان التهم والشتائم والقد والذم ، وهذا الشيء أثر أيضاً على حلا التي تقف في النصف ولا تعرف كيف تسير وما هو الحل .

واليوم ، نشرت عددا من الصور الجديدة لها ، وظهرت أكبر من عمرها بكثير ، وبدت مصطنعة بإطلالتها ، وتعرضت الإنتقادات كثيرة ، وطالبها البعض أن لا تتصرف كفتاة مراهقة وراشدة وأن تعيش طفولتها ومراهقنها بشكل طبيعي.