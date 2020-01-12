أعلنت المؤسـسة العـامة للـحبوب تعـديل سعر بـيـع الشـعـيـر اعتباراً من غدٍ الأحد، إنـفاذا للقرارات المنظـمة لإعادة توجيه اعتمادات الإعـانات الزراعية، ضـمن البـرنامج التنـفيذي لإعـادة تـوجيه الدعم لمدخلات الأعلاف بما فيها الشـعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين. وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم (السبت) أن سعـر بـيـع كيـس الشـعـيـر زنـة ( ٥٠) كـجــم لا يـتـجـاوز ٤٤ ريـالا + ضـريبة القيـمة المـضـافـة فـي جـميـع نـقـاط الـبـيع بكـافة منـاطـق المملكة من غدٍ الموافق 12 /1 /2020.
وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغـار مربـي الماشيـة بشكـل شهـري من شهـر أكـتـوبر الماضي، بـمبلــغ إجـمالـي بحــدود ( ٣٥ ) مليون ريال شهريا. كما قامت بزيادة قيمة الإعـانة الشهـرية لصغـار مـربي الماشية من بداية شهر يناير الجاري، لتبلـغ حدود ( 80 ) مليون ريـال تم صرفها لأكثر من 61000 مستفيد من المواطنين والمواطنات.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتباراً من الغد.. تعديل سعر بيع الشعير في كافة مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.