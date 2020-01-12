اعتباراً من الغد.. تعديل سعر بيع الشعير في كافة مناطق المملكة

أعلنت المؤسـسة العـامة للـحبوب تعـديل سعر بـيـع الشـعـيـر اعتباراً من غدٍ الأحد، إنـفاذا للقرارات المنظـمة لإعادة توجيه اعتمادات الإعـانات الزراعية، ضـمن البـرنامج التنـفيذي لإعـادة تـوجيه الدعم لمدخلات الأعلاف بما فيها الشـعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين. وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم (السبت) أن سعـر بـيـع كيـس الشـعـيـر زنـة ( ٥٠) كـجــم لا يـتـجـاوز ٤٤ ريـالا + ضـريبة القيـمة المـضـافـة فـي جـميـع نـقـاط الـبـيع بكـافة منـاطـق المملكة من غدٍ الموافق 12 /1 /2020.

وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغـار مربـي الماشيـة بشكـل شهـري من شهـر أكـتـوبر الماضي، بـمبلــغ إجـمالـي بحــدود ( ٣٥ ) مليون ريال شهريا. كما قامت بزيادة قيمة الإعـانة الشهـرية لصغـار مـربي الماشية من بداية شهر يناير الجاري، لتبلـغ حدود ( 80 ) مليون ريـال تم صرفها لأكثر من 61000 مستفيد من المواطنين والمواطنات.