الطائرة الأوكرانية و الكذب الإيراني

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عن الطائرة الأوكرانية

*المنكوبة*

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والكذب الإيراني

*المفضوح*

في البداية أنكرت إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ نهائياً، وقالوا إنها سقطت بعطل فني، وعندما طالبتها أوكرانيا بالمشاركة في التحقيق وبعض الدول التي ينتمي إليها الركاب 187 الذين قضوا على متن هذه الطائرة المنكوبة وخاصة كندا ادعت بأن الصندوق الأسود للطائرة أصيب بخلل ورفضت تسليمه أو المشاركة في تفريغ بياناته، وأمام الضغوط الدولية، ولأن الأمر سينكشف عاجلاً أم آجلاً، ولأن الإنكار سيكلف إيران غالياً، قررت اليوم الاعتراف بأن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني، وبررت ذلك بأنه كان ناتجاً عن خطأ بشري غير مقصود، ثم أعلنت بأنها ستقدم من قام بذلك للمحاكمة فوراً.. ثم قال روحاني بأن هذا خطأ جسيم لا يغتفر.

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كل ما سبق لا يهمنا، ما يهمنا هو التبرير الذي برر به هذا النظام الغبي المجرم إسقاط الطائرة، مستمراً في الأكاذيب ومحاولة إخفاء الحقيقة، حيث برروا إسقاط الطائرة بأنها اقتربت من أماكن حساسة وتم الاشتباه بأنها طائرة معادية.

هذا السبب المضحك لا ينطلي على الأطفال فضلاً عن الكبار، ناهيك عن الخبراء والمهتمين، حيث إن الرحلة مجدولة، وخط سيرها معروف، ويمكن التمييز وبسهولة وعن بعد بين الطائرة المدنية والطائرات العسكرية، كما يمكن التواصل مع الطائرة وكشف هويتها عبر موجات خاصة متعارف عليها في أنظمة الطيران المدني والعسكري، وهناك أساليب تسبق الاستهداف ومنها التحذير، وغير ذلك الكثير.

وأنا متأكد أن إيران مثلما تراجعت عن كل رواياتها السابقة فإنها ستتراجع عن هذه الرواية أيضاً.

أما الحقيقة التي ستنكشف لاحقاً هي أن على متن هذه الرحلة أشخاصاً يعتبرون أهدافاً مهمة لطهران، وتتحدث التسريبات عن أربعة من قادة الحرس الثوري الإيراني الذين انشقوا وحاولوا الهرب بعد أن قام الحرس الثوري باستهداف قاعدة عين الأسد، وأن النظام الإيراني المجرم ضحى بأكثر من 180 مدنياً بريئاً مقابل عدم إفلات هؤلاء المنشقين من قبضته.

