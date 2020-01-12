رياضي / الإنتر ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي بعد التعادل مع أتلانتا



ميلانو 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

انفرد نادي إنتر ميلان بصدارة

ومنح "لاوتارو مارتينيز" هدف التقدم للإنتر بعد أربع دقائق من صفارة البداية، بينما أدرك "روبن جوسينس" التعادل للفريق الزائر قبل ربع ساعة من النهاية.

وحصل أتلانتا على فرصة رائعة لانتزاع الانتصار، بعد أن حصل على ركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، لكن"لويس موريل" أضاعها.

ويتصدر الإنتر الدوري برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نادي يوفنتوس، من 19 مباراة بعد الوصول إلى منتصف الموسم، فيما لدى يوفنتوس حامل اللقب وصاحب المركز الثاني فرص لانتزاع القمة عندما يلقي روما يوم غد الأحد.

وبقي أتلانتا في المركز الخامس وله 35 نقطة وهو نفس رصيد روما رابع الترتيب.

// انتهى //

03:54ت م

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ميلانو 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسانفرد نادي إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مساء السبت، بعد تعادله مع أتلانتا، حيث أنقذ "سمير هاندانوفيتش" حارس الإنتر فريقه من ركلة جزاء قرب صفارة النهاية ليمنحهم التعادل 1-1.ومنح "لاوتارو مارتينيز" هدف التقدم للإنتر بعد أربع دقائق من صفارة البداية، بينما أدرك "روبن جوسينس" التعادل للفريق الزائر قبل ربع ساعة من النهاية.وحصل أتلانتا على فرصة رائعة لانتزاع الانتصار، بعد أن حصل على ركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، لكن"لويس موريل" أضاعها.ويتصدر الإنتر الدوري برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نادي يوفنتوس، من 19 مباراة بعد الوصول إلى منتصف الموسم، فيما لدى يوفنتوس حامل اللقب وصاحب المركز الثاني فرص لانتزاع القمة عندما يلقي روما يوم غد الأحد.وبقي أتلانتا في المركز الخامس وله 35 نقطة وهو نفس رصيد روما رابع الترتيب.// انتهى //03:54ت م0122

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