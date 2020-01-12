

نيويورك 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

قتل سبعة أشخاص على الأقل في جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية جراء عاصفة تسببت في إلحاق الدمار بعدة ولايات، حيث تسببت العاصفة التي استمرت يومين في مقتل ثلاثة أشخاص في لويزيانا و ثلاثة آخرين في ألاباما ورجل في تكساس.

وقال مكتب مقاطعة إبريشية بوسير شمال غربي لويزيانا، إن الإعصار بعد أن وصل للمنطقة تسببت العاصفة الليلة الماضية في إزهاق روحي زوجين ودمرت منزلهما.

وأضاف مكتب الشريف أن العاصفة نقلت منزلهما من موقعه الأصلي لمسافة مئتي قدم (61 مترا)".

وتسببت العاصفة من بعد ظهر يوم السبت إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي لعشرات الآلاف من الأشخاص، وفقا لسلطة الكهرباء في ولاية ألاباما.

// انتهى //

03:07ت م

0121





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل سبعة أشخاص على الأقل جراء عاصفة قوية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.