السعودية | «الصندوق العقاري» يتجه لإنهاء آخر دفعة من قائمة تمويل 500 ألف أسرة

المناطق - الرياض

من المنتظر أن يعلن صندوق التنمية العقارية خلال الأسبوع الجاري، الموافقة الرسمية لنحو 90 ألف أسرة سعودية كدفعة أخيرة من إجمالي المسجلين في قوائم الانتظار لديه البالغ عددها 500 ألف أسرة.

وبحسب معلومات حصلت عليها “الاقتصادية”، تمكن الصندوق العقاري من تمويل أكثر من 200 ألف أسرة عن طريق برنامج “التمويل المدعوم” بقيمة مالية تجاوزت 90 مليار ريال، فيما يعتزم حاليا إنهاء العدد المتبقي لديه في القائمة البالغ نحو 90 ألف أسرة.

كما استطاع الصندوق الوصول إلى أكثر من 23 ألف أسرة شهريا عن طريق المصارف والمؤسسات التمويلية البالغ عددها 14 جهة، بتمويل مدعوم يصل إلى 100 في المائة.

وارتفع اجمالي الأسر السعودية المستحقة للتمويل المدعوم بنسبة 100 في المائة، من 80 إلى 90 في المائة من إجمالي المسجلين في قوائمه، بعد تعديل الصندوق العقاري آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري.

ويهدف برنامج الإسكان إلى تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والقادمة، من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، ما يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.