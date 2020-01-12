شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يرعى الملتقى الأول للسمع والان نبدء بالتفاصيل
وسيلقى خلال الملتقى المتخصص عدد من المحاضرات التثقيفية عن السمع ومشاكله والتعريف بالقوقعة الإلكترونية، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بأهمية الفحص والوقاية من فقدان السمع والحد من التأثيرات الناجمة عنه.
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