شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يرعى الملتقى الأول للسمع والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، اليوم، انطلاق فعاليات الملتقى الأول للسمع، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي، وذلك في مقر مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وسيلقى خلال الملتقى المتخصص عدد من المحاضرات التثقيفية عن السمع ومشاكله والتعريف بالقوقعة الإلكترونية، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بأهمية الفحص والوقاية من فقدان السمع والحد من التأثيرات الناجمة عنه.