شكرا لقرائتكم خبر عن أيتام الجبيل في ضيافة جمعية «إنسان» والان نبدء بالتفاصيل

استضافت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان»الأسبوع الماضي عددا من أيتام محافظة الجبيل، حيث تم إعداد برنامج متكامل تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المشوقة احتفاء بالضيوف، وبرنامجا رياضيا يقام في مقر بيوت الشباب، إضافة إلى مجموعة من الزيارات المتنوعة.

وتجول المشاركون في الزيارة في مرافق نادي إنسان الاجتماعي، والتعرف على أبرز البرامج التي يقدمها للأبناء، وتضمنت البرامج زيارة المتحف الوطني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومحافظة الدرعية، وقصر «المصمك»، وجامع الإمام تركي بن عبدالله، والأسواق التراثية، تعرفوا خلال زيارتهم على أبرز معالم الرياض الحضارية والعصرية. وعبر المشاركون من أيتام محافظة الجبيل عن سرورهم بما لمسوه من تكريم وحفاوة وحسن استقبال وضيافة وبرامج متنوعة، وزيارات أثرت الجانبين المعرفي والثقافي لديهم.