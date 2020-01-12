شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 7 مبان آيلة للسقوط في وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية وسط الدمام 7 مبانٍ من أصل 26 مبنى تم حصرها في مواقع متفرقة وسط الدمام، وذلك ضمن سعي البلدية لإزالة المباني، التي تسبب أخطارا بتساقط أجزاء منها.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري: إن البلدية عازمة على هدم الـ 19 مبنى آخر، التي تمت معاينتها، وأضاف: إن أعمال الإزالة تمت بعد استيفاء الشروط اللازمة للإزالة بموافقة اللجنة العليا المكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة، حيث تم إنذار أصحاب العقارات وإعطاؤهم مهلة حسب الأنظمة والتعليمات لمراجعة البلدية.

وبيَّن الشمري أن البلدية تقوم بحصر المباني الآيلة للسقوط، ثم تحيلها للجنة المباني الآيلة للسقوط المكونة من عدد من الجهات المختصة، وهي التي تقرر بعد معاينة الموقع ما ينبغي حيال المبنى، هل هو آيل للسقوط ويحتاج إلى إزالة أم إنه يحتاج فقط إلى ترميم؟، ثم تتم مخاطبة أصحاب المباني بذلك، وفي حالة كون المبنى يشكل خطورة ولم يلتزم صاحبه بالنظام المتعهد به، وبانتهاء المدة الرسمية يرفع للجهات التنفيذية لإلزامه بالإجراءات. موضحا أن البلدية مستمرة في عملها مع اللجنة بهدف حماية وسلامة قاطني هذه المباني وجيرانهم، لافتا إلى أن الجهود مستمرة في هذا المجال، وأنه لا يتم هدم المبنى إلا بعد التأكد من عدم صلاحيته للسكن.

وأشار إلى أن لجنة إزالة المباني الآيلة للسقوط باشرت أعمالها من خلال عدد من الضوابط والتعليمات؛ كون هذه المباني أصبحت تُشكل خطرا متواصلا على الأهالي، خاصة من ساكني المنازل المجاورة لها، إضافة إلى المخاطر الأخرى لتلك المباني وتأثيرها في البيئة والتشويه البصري الذي تُسببه، مع أهمية الأخذ في الاعتبار التأكد من القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، انطلاقا من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة. لافتاً إلى أنه يتم بعد عملية الحصر إصدار تقارير فنية عن حالة كل مبنى، بناءً على المعاينة الظاهرية والاختبارات المعملية، ورفعها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بحق كل مبنى.

وبيَّن الشمري أن الهدف العام من عملية الحصر هو تحديد جميع المباني الآيلة للسقوط لمعالجة وضعها وتحسين المظهر العام للمدينة، والرفع من مستوى السلامة البيئية بالقضاء على أسباب تجمع المخلفات والنفايات والقوارض، التي عادة ما تكون هذه المباني بيئة مناسبة لها. وأضاف: إن البلدية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى تقوم بالإزالة الفورية للمنازل بعد استيفاء الشروط. وبيَّن أن البلدية تقوم برفع الضرر المحتمل من انهيار هذه المنازل، ضمن خطة وضعت لذلك تقتضي إزالة بعض هذه المنازل.