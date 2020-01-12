شكرا لقرائتكم خبر عن «أندية الأحياء» تقاوم عزوف الشراكات المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

برامج لتعليم حرف جديدة

وقال مشرف النشاط الاجتماعي ومدير بيت الطالب بتعليم الشرقية محمد القطنان: إن فكرة أندية الحي لم تأت عبثا، إذ كانت هناك تجربة سابقة لها وهي الأندية الموسمية، والتي انبثقت عنها فكرة أندية الحي المستمرة طوال العام، مشيرا إلى أن الأندية الموسمية مرت بالعديد من المراحل حيث كانت في البداية مراكز صيفية وحاليا أندية الحي.

وأضاف إنه في أندية الحي توجد غرف خاصة بألعاب السوني التي تناسب جميع الأعمار، وأضاف إن بعض الأندية استحدثت برامج صيانة الجوال بتكلفة بسيطة، ما ساهم في تعلم الصغار حرفة ومهمة جديدة يستفيدون منها لاحقا في حياتهم، موضحا أن هناك دورات خاصة بالبرمجة واستفاد منها عدد كبير من المشاركين وعلموها لأقرانهم.

وأوضح القطنان أنهم يتابعون مع مسئولي الأندية العوائق والتحديات التي تواجههم، ولعل من أبرزها التحديات المادية، مؤكدا أن العاملين في قطاع أندية الحي يبذلون جهودا كبيرة للمساهمة في تدفق عجلة النمو وحل التحديات.

أكد تربويون أن أندية مدارس الأحياء تسعى لأن تكون جاذبة لمجتمع واعد، وتسهم في تنمية التفاعل الاجتماعي باستثمار أوقات الفراغ لكافة أبناء الحي، خاصة الطلاب والطالبات وفئة رياض الأطفال وذوي الإعاقة، ببرامج ترويحية وتربوية وتنموية تسهم في بناء الشخصية وصقل الموهبة وتعزيز القيم.

وأشاروا خلال مشاركتهم في ندوة ”الخليج 365” إلى أهمية استعادة تجربة الاستفادة من المنشآت التعليمية، الممثلة بمباني المدارس الحكومية، في تلك الأنشطة، موضحين أن الفكرة سبق تجربتها عدة مرات، إلا أنه لم يحالفها الاستمرار، بفعل العديد من الأسباب التي كان من بينها: عدم وجود خطط منهجية لاستفادة حقيقية تحت تأثير شح الموارد المالية المرصودة لمثل تلك المشروعات المجتمعية.

خطة لجعل الإبداع حاضرا في «القدس»

وقال القائد التربوي في نادي القدس فهد البيشي: إنهم في الميدان يلاحظون الأثر الايجابي لمرتادي الأندية على مختلف الأعمار والبرامج المقدمة في هذه الأندية الجاذبة للمرتادين نظرا لنوعيتها، خاصة وأنها تأتي بشكل ترفيهي، موضحا أن هناك خطة من إدارة التعليم وإدارة النشاط وتنفذ بطريقة تجعل من الإبداع حاضرا.

وأضاف البيشي: إنهم استغلوا مهارة أحد العاملين في النادي بالحرف اليدوية، عبر إقامة العديد من ورش العمل والتدريب، متابعا: ووجدنا فئة من المرتادين لديهم رغبة في التعلم، وخلال العامين الأخيرين أصبح لدينا ٤ نجارين استفادوا من البرامج المقدمة حتى أصبحوا ماهرين في هذه الحرفة، وكان الهدف منها متابعة الأسرة لأبنائها وكان التفاعل كبيرا.

استحداث 32 ناديا بحلول 2021

أوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم الشرقية حاتم الغامدي: إن أندية مدارس الحي هي في الأساس مبادرة من وزارة التعليم وبدأت عام 2011م، بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية، حيث كان هدف هذه الأندية إيجاد محاضن تربوية للطلاب، مضيفا إن الفكرة كانت مشتقة من «برنامج ما بعد المدرسة» الذي يركز بشكل عام على قضاء أوقات ممتعة للطلاب بعد اليوم الدراسي، وتوسع البرنامج بشكل كبير جدا إلى ما هو عليه الآن، ودخل ضمن برامج جودة الحياة.

واعتبر أن برنامج أندية الحي برنامج كبير وفيه فائدة كبرى ويركز بشكل أساسي على الجانب الترفيهي، مشيرا إلى أن 70 ٪ من البرنامج عبارة عن نواح ترفيهية، والنسبة المتبقية تدريب ونواح مهنية وحياتية وفنية ونحو ذلك.

» دليل تنظيمي

وقال الغامدي: إن هناك دليلا خاصا يسمى الدليل التنظيمي لأندية الحي، يتضمن معايير عالية المستوى لتحديد أندية مدارس الحي والمباني المهيأة لتكون مدارس حي، موضحا أن هناك فكرة شائعة خاطئة أن الأندية مخصصة فقط للطلبة، وهذا غير صحيح؛ إذ إنها تستهدف المجتمع كاملا رجاله وسيداته وصغاره من السعوديين أو الوافدين.

وأضاف: إن هناك من يحضر للنادي عدة مرات بدون تسجيل ويطلق عليه مسمى «متردد»، وهناك من يحضر ويسجل وهذا هدفنا أن يكون المتردد مسجلا، ولدينا كثير من الكفاءات التي كانت خاملة ولكن عند دخولها للنادي تحولت لكفاءات فاعلة ومثمرة. متابعا: ولله الحمد كل الإمكانات متوفرة على مستوى الملاعب وأجهزتها، إضافة إلى أن فترة نادي الحي من الأحد إلى الأربعاء من الساعة4 عصرا إلى 8 مساءً.

» الأندية فئتان

وأضاف مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم الشرقية إن هناك فئتين من الأندية، الأولى: فئة (أ) ويشترط فيها وجود مواصفات معينة مثل الصالة والبهو ومكتب المدير والصالة الرياضية والملعب ومضمار مشي، والفئة الثانية واشتراطاتها أقل.

وقال: إن عدد أندية الحي 65 ناديا تشمل الرجال والنساء، وتمتد من الخفجي شمالا إلى العديد جنوبا، مؤكدا أن هناك زيادة مستمرة في أعداد الأندية، إذ سيتم خلال العام الجاري 2020 افتتاح 16 نادي حي، إضافة إلى 16 ناديا آخر العام المقبل 2021، بمجموع 32 ناديا جديدا بخلاف طلبات من إمارة المنطقة والمحافظات.

» استحداث ناد

وأوضح الغامدي أنه في الظهران على سبيل المثال يوجد 3 أندية حي، وسيتم استحداث ناد في الحرس الوطني، مشيرا إلى معيار هام في وجود الأندية بالأحياء، وهي أن تكون المسافة بين كل ناد وآخر قرابة نصف كيلو متر، وجميع الخدمات المقدمة مجانا.

وذكر أنه خلال الأسبوع الحالي سيطلق مهرجان مملكة السلام والمسرح الثقافي للطفل للمرة الأولى على مستوى المنطقة الشرقية، بالإضافة للعديد من البرامج، موضحا أن عدد المترددين على مستوى أندية الحي بلغ ٦٠ ألفا في الشهر الواحد للبنين و60 ألفا للبنات وبإجمالي نحو 120 ألف متردد، أما المسجلون فيبلغ عددهم نحو 49 ألفا للبنين و52 ألفا للبنات وبإجمالي نحو 100 ألف مسجل.

وتابع: لدينا رسم بياني شهري لمعرفة أوقات الذروة في الارتياد والتسجيل، موضحا أن فترة الإجازات تشهد إقبالا كبيرا جدا.

» ميزانية مستقلة

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وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم الشرقية أن كل ناد له ميزانية مستقلة تصرف كل 3 أشهر عبر شيكات، وتبلغ 8 آلاف ريال شهريا للأندية فئة (أ)، فيما تبلغ للأندية فئة (ب) ٦ آلاف ريال شهريا، كذلك ميزانية النادي عند التأسيس بلغت خلال العام الماضي 3 ملايين ريال للبنين و3 ملايين و200 ألف للبنات بإجمالي 6 ملايين و200 ألف، حيث صرفت في تأسيس 34 ناديا خلال العام الماضي، مضيفا إن هناك آلية منظمة بشأن ما يخص الشراكات المجتمعية، إذ إن الدعم الذي يتم استقباله دعم عيني وليس ماديا، بمعنى إذا أراد أحد دعم ناد معين فالمجال مفتوح لتوفير ما يرغب وليس بتقديم المبلغ المالي.

وأضاف إن مدارس فئة (أ) أعداد العاملين في كل منها 8 أشخاص، مشيرا إلى أن مدارس فئة (ب) أعداد العاملين 7 أشخاص، ومن يرغب في التطوع فالمجال مفتوح.

صفوى أول نادي حي في المنطقة الشرقية

وأوضح قائد نادي الحي بصفوى محمد الصفواني أن المجالات المخصصة في أندية الحي تطورت إلى خمسة مجالات، تتضمن المجال الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة، وتعزيز التربية والمواطنة، والصحة والأنشطة البدنية والترويحية، ومجال البيئة والأنشطة العلمية والمجال الثقافي، موضحا أن نادي الحي بصفوى كان أول ناد يفتتح في المنطقة الشرقية في ١٦ شعبان ١٤٣٣ هـ.

وأضاف إنهم كانوا يفكرون في كيفية جذب المجتمع لهذه الأندية، متابعا: ووصلنا إلى ضرورة إيجاد برامج تمس حاجة المجتمع من خلال إقامة بعض البرامج، مثل عقد الشراكات المجتمعية، حيث تم التعاون مع الجمعية الخيرية وإقامة برنامج استطعنا من خلاله جذب مبلغ ٦٩ ألف ريال لترميم البيوت المتهالكة، وتم تسمية البرنامج باسم «نماء وعطاء» وكان التفاعل كبيرا من المؤسسات المجتمعية والمتاجر ورجال الأعمال.

120 مسلما جديدا استفادوا من نادي الظهران

الرواد الصغار

وأشار الصفواني إلى تشكيل المجلس الاستشاري للحي إذ تم استقطاب أكثر من ٢٠ من رجالات صفوى الذين لديهم تفاعل مع المجتمع، موضحا أنه من الأفكار التي خرجت عن المجلس استقطاب الأطفال ما دون سن السادسة.

واستطرد: وافتتحنا برنامجا أسميناه الرواد الصغار ويحتوي على أكثر من ٣٠ ركنا تعليميا، مثل المعلم الصغير والفلكي الصغير والدكتور الصغير بالإضافة إلى ألعاب مختلفة الأنواع، كذلك لدينا ناد صحي خاص بالكبار وعدد من المرافق الخاصة بالكبار، وهذا جعل الأب يحضر ويلتحق بالبرامج الخاصة بالكبار وابنه بالبرامج الخاصة بالصغار.

» اليوم الأولمبي

وأضاف أنهم أقاموا اليوم الأولمبي الأول، وتم خلاله استضافة جميع أندية الحي في المنطقة الشرقية، حيث كانت هناك مسابقات رياضية وثقافية ونحو ذلك، موضحا أنه شارك فيه ٤٤٧ طالبا من أندية الحي و٥٣ متطوعا وبعدها ارتفع العدد لـ ١٢٠ متطوعا، وكذلك استحداث برنامج أبشر لخدمة كبار السن وذلك عبر صغار السن، كذلك مسابقة الحبو للأطفال.

استمارات لمعرفة احتياجات المجتمع

توصيات

1 -

العمل على زيادة وتفعيل الشراكات المجتمعية.

2 -

وضع خطط وبرامج تساعد على زيادة أعداد التردد اليومي للأعضاء في الأندية.

الحد من الأعمال والفعاليات التقليدية أو المكررة.

الاهتمام بقياس رضا المستفيدين من البرامج وتحليل نتائج أداء النادي للأعوام الماضية.

إشراك طلاب التربية الخاصة في الأندية إذ يحتسب الطالب الواحد في التربية الخاصة بـ4 طلاب.

دعوة أولياء الأمور والطلبة في التخطيط للبرامج.

تخصيص مشرفين لذوي الإعاقة.

توفير وسائل نقل من الأحياء المجاورة، وتشجيع التواصل الاجتماعي بين المستفيدين.