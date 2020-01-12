شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين خدمة «الرعاية التلطيفية المنزلية» بمستشفى القطيف والان نبدء بالتفاصيل

دشن قسم الرعاية المنزلية بمستشفى القطيف المركزي مؤخرا خدمة برنامج الرعاية التلطيفية المنزلية.

وقالت رئيس قسم التمريض في الرعاية الصحية إيمان الواصي: إن تدشين هذه الخدمة لتوفير الرعاية الطبية الشاملة في مقر سكن المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية مستعصية، مثل أمراض القلب والسرطان المتقدم والكلى.

من جهته ذكر مدير الطب المنزلي بمستشفى القطيف المنزلي شوقي الصادق أنه قبل انطلاق البرنامج كان هناك تدريب للفريق من أطباء وعلاج نفسي ومتخصصين قبل شهرين يهدف إلى تحسين حالة المرضى والمرافقين لهم ولتخفيف مشكلات الأمراض المستعصية مثل الأمراض في مراحلها الأخيرة التي تهدد الحياة.