شكرا لقرائتكم خبر عن 45 طبيبا في الاجتماع السادس لطب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

عقد مؤخرا الاجتماع السادس والختامي لنادي أطباء طب الأطفال بمحافظة الجبيل، وشارك فيه ٤٥ طبيبًا من مختلف مستشفيات المحافظة. ونوقش في الاجتماع عدد من الحالات الطبية، وتم اعتماد ١٠ ساعات تدريبية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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