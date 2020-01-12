اخبار السعوديه

45 طبيبا في الاجتماع السادس لطب الأطفال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 45 طبيبا في الاجتماع السادس لطب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

عقد مؤخرا الاجتماع السادس والختامي لنادي أطباء طب الأطفال بمحافظة الجبيل، وشارك فيه ٤٥ طبيبًا من مختلف مستشفيات المحافظة.

ونوقش في الاجتماع عدد من الحالات الطبية، وتم اعتماد ١٠ ساعات تدريبية من الهيئة للتخصصات الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 45 طبيبا في الاجتماع السادس لطب الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا