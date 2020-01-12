شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإصلاح الحفر في شوارع الدمام والان نبدء بالتفاصيل

تقوم أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بإدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع، بإغلاق وإصلاح للحفر في شوارع حاضرة الدمام من خلال فرق معالجة الحفر وإصلاحها ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري. من جهة أخرى تقوم الأمانة بعمل صيانة بحي الفيحاء بالدمام والتي تنفذها إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع ضمن الصيانة الدورية التي يتم إجراؤها.

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