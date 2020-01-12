شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1309 أطنان مخلفات من الأراضي الفضاء بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية عريعرة وضمن أعمال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بإعداد برنامج لستة أشهر، يستهدف معالجة ١٨ عنصرا للمراكز الإدارية الأربعة التابعة للنطاق البلدي من بينها إزالة 1309 أطنان مخلفات من الأراضي الفضاء، كما تم استبدال 17 حاوية و42 برميلا.

يشار إلى أن مبادرة معالجة التشوه البصري تهدف إلى تحسين المشهد الحضري لمدن المملكة، عبر معالجة المظاهر المسببة للتشوه البصري، أبرزها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أكدت أن الفرق الميدانية التابعة للأمانات تتابع العمل للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتة إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة ومعالجة التشوه البصري.