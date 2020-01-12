شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على فعاليات ملتقى الشتاء 2020 والان نبدء بالتفاصيل

اختتم الموهوبون في ملتقى الشتاء٢٠٢٠ برنامجهم الترفيهي بتقديم الشكر للهيئة الملكية بالجبيل؛ لاستضافتها الملتقى، مرددين بصوت واحد «شكرا على الاستضافة».

وكانت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» قد افتتحت، مؤخرا، بالشراكة مع الهيئة الملكية بالجبيل، ملتقى الشتاء لعام 2020م، الذي استمر على مدى 12 يوما، وشارك فيه أكثر من 300 طالب من مختلف مناطق المملكة، منهم 18 طالبا من مختلف مدارس الهيئة الملكية بالجبيل.

وهدف الملتقى إلى بناء قاعدة طلابية موهوبة قادرة على تشريف الوطن في المحافل والمسابقات الدولية، كما أنه أعطى الفرصة لجني التفكير الإبداعي المصاحب للملتقى.

وقال الأمين العام لـ «موهبة» د. سعود المتحمي، في كلمة له أثناء انطلاق أعمال الملتقى: إن «موهبة» حريصة كل الحرص على أهم قيمة من قيمنا، وهي «الشغف». كما ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي، كلمة عبر فيها عن شكره للمسؤولين في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع؛ لاختيارهم الهيئة الملكية بالجبيل بشكل مستمر لتكون شريكة ومستضيفة لملتقى الشتاء لعام 2020م، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تحرص دائما على بناء وتطوير المعرفة ونشر ثقافة الموهبة المبدعة لما يسهم في دعم التنمية المستدامة بالمملكة.

يذكر أن ملتقى الشتاء لعام 2020م ناقش العديد من العلوم، أهمها: الرياضيات، الفيزياء، والكيمياء، بالإضافة إلى العلوم التي من خلالها ستنافس الفرق السعودية في الأولمبياد الدولي لعام 2020م.