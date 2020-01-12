شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك تحتفي بمرور 5 سنوات على انطلاق أندية الحي والان نبدء بالتفاصيل

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارتي نشاط الطلاب ونشاط الطالبات أمس الأول بمرور خمسة أعوام على أنشطة وبرامج أندية الحي بالمنطقة، وذلك بأحد المجمعات التجارية في تبوك، بحضور مساعد مدير التعليم رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي ماجد القعير، ومدير إدارة النشاط الطلابي د. عبدالله الحارثي، ومسؤولي الإدارات ومشرفي ومشرفات أندية الحي بمدن ومحافظات المنطقة.

وانطلق المهرجان المعد بهذه المناسبة الذي حملت مدارس البنين فيه شعار «5 سنوات من العطاء»، فيما جاءت مشاركة مدارس البنات فيه بمارثون تقني، بأوبريت «وطني» تلته عروض شعبية وفلكلورية ثم فقرة أناشيد للأطفال ومسرح تفاعلي، تخلله تقديم العديد من الجوائز القيمة تم تقديمها للجمهور الذي حضر بكثافة، وتفاعل مع العروض المقدمة من المشاركين الذين يمثلون أندية الحي بنين وبنات.

وأوضح مساعد مدير التعليم أن هذا المهرجان يأتي في احتفالية تقيمها شركة تطوير كمبادرة لأندية الحي بمناسبة مرور خمسة أعوام من النجاح والعطاء في هذه الأندية، مشيرا إلى أن إدارة التعليم قد اختارت إطلاق المهرجان في هذا الوقت تزامنا مع إجازة منتصف العام الدراسي.

وقال: إن أندية الحي دورها كبير في تعليم الأبناء والبنات ما ينفعهم وتطوير مهاراتهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، تحت إشراف معلمين مختصين وفريق متكامل في إطار عمل منظم، يتم من خلاله غرس القيم الدينية والوطنية، وتنمية حب العمل التطوعي واستثمار أوقات الطلاب والطالبات وصقل مواهبهم وتوجيههم التوجيه الصحيح، إضافة إلى جوانب وأنشطة تطوعية وبرامج وفعاليات متخصصة.

وبين أن هذه الأندية تفتح أبوابها كل يوم لأهالي الحي صغارا وكبارا، في مكان تربوي آمن ومهيأ بمختلف الخدمات التعليمية والمقار المناسبة والأنشطة الثرية؛ لتشكل بيئة مثالية ومميزة تقوم على تنمية المهارات والمعارف المتنوعة والهوايات المختلفة والأنشطة والفعاليات المتعددة المجالات، التي تتناسب مع المجتمع من أجل إكساب النشء والأجيال السلوكيات الإيجابية والمهارات التربوية الراقية.