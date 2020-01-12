شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الكشافة يتعرفون على الخبرات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

زار المشاركون في برنامج الرحلات التدريبية الكشفية الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية حاليا بالتعاون مع كشافة الفتيان الأمريكية في مخيم لانوشي في ولاية فلوريد أمس الأول، مقر كشافة الولاية. وصحب مدير الخدمات الحقلية لكشافة فلوريدا كريس كرولي chris Crowley، والمدير الكشفي للتخييم مايك إيفانوا mike evano، المشاركين بالرحلات في جولة على المقر تعرفوا خلالها على تاريخ الكشافة في الولاية الذي يعود إلى عام 1910م، والتعرف على نظام المجالس المحلية لفتيان الكشافة الأمريكية (BSA) وفتيات الكشافة بالولايات المتحدة الأمريكية (GSUSA) في فلوريدا، وكيف استطاعت جذب الآلاف من الأعضاء بتنظيم برامج تتناسب والبيئة التي يعيشون فيها. وتضمنت الزيارة التعرف على نظام شارات الهواية والجدارة الكشفية، وآلية منح شارة الصقر الكشفي أعلى شارة كشفية في أمريكا، كما اطلعوا على نظام سياسة تنمية القيادات الكشفية والتأهيل الأمريكي، وتنمية العضوية، والإصدارات التثقيفية والإعلامية، ومركز الحساب والمعلومات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قادة الكشافة يتعرفون على الخبرات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.