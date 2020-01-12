شكرا لقرائتكم خبر عن خطة طوارئ للمناخ بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك خطة الطوارئ المعدة مسبقا في التعامل مع المتغيرات المناخية التي شهدتها عدة مواقع بالمنطقة من تساقط للثلوج وهطول للأمطار والمتمثلة بتقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة من خلال دعم جميع المراكز الإسعافية على امتداد الطريق الدولي من مدينة تبوك وصولا إلى محافظة حقل، ونشر (6) فرق إسعافية وقيادة ميدانية منذ الساعات الأولى لتساقط الثلوج في أماكن تواجد الزوار والمتنزهين في مرتفعات جبل اللوز، وعلقان، والظهر.

وحث فرع الهيئة بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين على توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات المناخية، تجنبا لوقوع الأخطار لا قدر الله، متمنيا للجميع قضاء أوقات ممتعة تسودها السلامة.