شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع 20 شابا عن التدخين بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

أسهمت جهود معرض جمعية «كفى» للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات الذي أقيم ضمن برنامج نقي بأحد المجمعات التجارية بالطائف، في إقلاع 20 شابا عن التدخين خلال زيارتهم المعرض.

وأوضح مدير كفى الطائف عادل رشيد قاسم، أن البرنامج التوعوي زاره خلال الأربعة الأيام الماضية 450 زائرا أعلن 20 منهم رغبتهم في العلاج، حيث تم تحويلهم فورا للعيادة الثابتة بالجمعية لإجراء ما يلزم، مقدما شكره لجميع الجهات المتعاونة في إنجاح البرنامج.

يذكر أن برنامج «نقي» استهدف مرتادي المجمع من جميع الفئات العمرية خلال موسم إجازة الربيع واحتوى البرنامج على معرض توعوي تثقيفي وبرنامج علاجي وكشفي.