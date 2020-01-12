شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع 20 شابا عن التدخين بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير كفى الطائف عادل رشيد قاسم، أن البرنامج التوعوي زاره خلال الأربعة الأيام الماضية 450 زائرا أعلن 20 منهم رغبتهم في العلاج، حيث تم تحويلهم فورا للعيادة الثابتة بالجمعية لإجراء ما يلزم، مقدما شكره لجميع الجهات المتعاونة في إنجاح البرنامج.
يذكر أن برنامج «نقي» استهدف مرتادي المجمع من جميع الفئات العمرية خلال موسم إجازة الربيع واحتوى البرنامج على معرض توعوي تثقيفي وبرنامج علاجي وكشفي.
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