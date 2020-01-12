شكرا لقرائتكم خبر عن لصوص جوالات خميس مشيط في قبضة الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

وقع لصوص متاجر الجوالات بخميس مشيط في قبضة الشرطة بعد رصدهم من قبلها. وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير في بيان بشأن الحادثة، إنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعرض عدد من متاجر بيع الهواتف المحمولة للسرقة، فقد باشرت شرطة محافظة خميس مشيط يوم الأربعاء الموافق 13/‏05/‏1441هـ ثلاثة بلاغات عن الجريمة، وتم بتوفيق الله القبض على مرتكبيها، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر لصوص جوالات

خميس مشيط

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