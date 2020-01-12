شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مبادرات حكومية للمحافظة على واحة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أفضت دراسة حديثة أجرتها أمانة محافظة الأحساء، بشأن المحافظة على النظام البيئي للواحة الزراعية، إلى تنفيذ عدد من المبادرات المتنوعة من الجهات الحكومية المختلفة، تضمن التنمية المستدامة والفرص المتجددة وبما يتواءم مع رؤية المملكة 2030م، ويحقق متطلبات دخولها قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي.

» هوية متكاملة

وجاء في أولى المبادرات، حماية الواحة من التعديات والمحافظة على استدامتها. والثانية: تطوير البنية التحتية للواحة. والثالثة: تطوير هوية متكاملة للواحة «حضرية، تراثية، تسويقية، اجتماعية، واقتصادية» وحماية تراثها. والرابعة: تأسيس شراكات إستراتيجية استثمارية من خلال صندوق الاستثمارات العامة «زراعية وسياحية». والخامسة: تطوير مناطق تعتبر محركا جاذبا للنشاطات الاقتصادية.

» إدارة ومتابعة

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وكشفت الدراسة عن قيام الأمانة بطرح مشروع إدارة ومتابعة للمشروعات العاجلة والإستراتيجية؛ للحفاظ على الواحة والمواقع التاريخية، مقترحة عمل تقنية الرفع المساحي المتحرك لمواقع الواحة، وهو عبارة عن جهاز مدمج يتكون من مستشعرات مسح ليزري، و«جي بي اس» وكاميرات 360 درجة مدمجة، واستخراج الصور «البانورامية» ثلاثية الأبعاد، وتحويلها إلى مخططات هندسية عالية الدقة، بالإضافة إلى نماذج ثلاثية الأبعاد خرائط «كنتورية» وصور «بانورامية».

» بدائل تخطيطية

وشملت الدراسة تفصيليا 6 من مواقع التراث العمراني، وهي: قصر إبراهيم 2 هكتار، وسوق القيصيرية 1 هكتار، وقصر خزام 0.7 هكتار، وقصر صاهود 1.2 هكتار، ومسجد جواثا 0.1 هكتار، وسط العيون التاريخي 65 هكتارا، وتتم الدراسة عبر عمل رفع ومسح عمراني بواسطة المسح البانورامي ثلاثي الأبعاد «M.M.S» وبطائرة الدرون، وتحديد المشاكل والإمكانيات للمناطق المحيطة بالمواقع الأثرية، وعمل بدائل تخطيطية لتطويرها.