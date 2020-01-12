شكرا لقرائتكم خبر عن 588 جولة تفتيشية على منشآت الصحة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن 588 جولة تفتيشية خلال 2019، شملت المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمختبرات والعلاج الطبيعي للقطاع الخاص. ورصدت الإدارة خلال الجولات والحملات 18 مخالفة، تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتحرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الحملات والجولات امتدادا لجهود وزارة الصحة للمحافظة على جودة العمل والسعي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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