شكرا لقرائتكم خبر عن متصلة تحرج المغامسي على الهواء مباشرة.. وتكشف له ما دار بينها وبين مديرها الذي تجاوز الخطوط الحمراء.. شاهد كيف رد عليها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر إمام وخطيب مسجد قباء، الشيخ صالح عواد المغامسي، من التعامل مع الآخرين على أساس عنصري أو مذهبي أو طائفي أو عرقي.

جور وظلم لا يجوز أبداً

وأكد المغامسي ببرنامج”الأبواب المتفرقة” المذاع على قناة “إم بي سي” عن عدم جواز ذلك، مشدداً على أن ذلك جور وظلم لا يجوز أبدًا.

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ودعا المغامسي إلى رفع الشكوى للمسؤولين في حال تعرض الشخص لمثل هذا التمييز العنصري، مؤكدًا انتصارهم للمتضرر في مثل هذه الحالات.

وقال المغامسي رداً على متصلة اشتكت له من عنصرية مديرها وتعامله معهم حسب لون البشرة والقبيلة، “لو قدر أن مديرًا ما تعامل مع موظفيه على أساس عرقي أو عنصري أو حتى مذهبي، فإنه قد تعامل معهم بالجور ولا يجوز له ذلك”.

تقديم الشكوى للمسؤولين

وأضاف “المغامسي”: “حتى بالدِّين لو فرضنا أن هناك عاملاً مسيحيًا وعاملاً مسلمًا، أو عاملاً سنيًّا وعاملاً شيعيًا أو قبليًا أو غير ذلك، كل ذلك لا علاقة له في الأصل بالعمل”.

وتابع: “ينبغي أن يسوّى بينكم ويكون الحكم في العمل على الثواب والعقاب على الإنجاز الذي كُلّفتم به”، مضيفًا: “فإن قُدّر أن هذا موجود فثقي تمامًا أنك في بلد آمن يسمع فيه ويفعل ولاة الأمر ما يحقق الخير للناس”.

ووجه “المغامسي”في ختام حديثه للمتصلة بتقديم شكوى بهذا الخصوص للجهات المسؤولة قائلاً: “هناك طرائق للشكوى من أولها بالنسبة لك وزارة العمل، فإذا أثبت هذا التمييز العنصري، أمام وزارة العمل، أنا على ثقة تامة أن المسؤولين في الوزارة سينصفونك لك ولغيرك، ممن يُظلم مثل هذا الظلم، ولا يجوز له أبدًا أَن يصنع هذا لا هو ولا غيره”.