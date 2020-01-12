شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فضيحة انقطاع الانترنت لليوم الرابع على التوالي في كل أنحاء اليمن.. و”تيليمن” تَكذِب بشأن السبب الحقيقي والان مع التفاصيل

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