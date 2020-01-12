“تشرفت باستقباله لي قبل شهرين”.. خالد بن سلمان يعزي في وفاة السلطان قابوس

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إن اليوم يومٌ حزين، معبراً عن تعازيه لسلطان عمان هيثم بن طارق والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس. ووصف نائب وزير الدفاع السلطان قابوس بالقائد العربي الحكيم ورائد النهضة العمانية ومؤسس السلطنة الحديثة.
وتابع: “تشرّفتُ باستقباله لي قبل نحو شهرين في مسقط… تغمده الله بواسع رحمته”. ودعا نائب وزير الدفاع أن يُوفَّق السلطان هيثم لتحقيق تطلعات العمانيين على الأسس التي أرساها السلطان قابوس.
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