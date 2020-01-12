“السياحة”: أنشطة جديدة لمنظمي الرحلات وشركات السفر بثلاثة شروط

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة رئيس الهيئة أحمد الخطيب، على إتاحة خدمة إدارة الوجهات السياحية لمنظمي الرحلات ووكالات السفر، مع السماح بأعمال الوساطة لدى شركات التأمين، بالإضافة إلى إتاحة خدمات زيارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.
وتضمّنت شروط تنفيذ التعديلات الجديدة على اللائحة، أن يتم تقديم دراسة الجدوى لممارسة نشاط الرحلات السياحية، وتقديم ما يثبت الربط المباشر مع المنصة الوطنية للرصد السياحي، والتعهد بتنفيذ الحد الأدنى من البرامج السياحية.
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