“طقس العرب”: الرياض على موعد مع برودة قارسة خلال الـ48 ساعة المقبلة

حذَّر موقع “طقس العرب” من انخفاض حاد وكبير في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة في أجزاء واسعة من السعودية، تشمل العاصمة الرياض. وقال “طقس العرب” عبر موقعه: “إن آخر التحديثات الجوية تشير إلى تعمق الكتلة الهوائية ذات البرودة الشديدة المندفعة من الشمال في أجواء السعودية. ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى في العاصمة الرياض ليلة السبت/ الأحد إلى 6 درجات مئوية، في حين تكون العظمى ليوم غد الأحد بحدود 17 درجة مئوية فقط. أما ليل الأحد فيطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، ويسود طقس شديد البرودة، وتقترب الحرارة الصغرى من حاجز الصفر المئوي، وتكون بين 2 و3 درجات مئوية فقط”.

وأضاف: “هذه الكتلة الهوائية الباردة وما يرافقها من انخفاض حاد وكبير في درجات الحرارة تستوجب ارتداء ملابس شتوية دافئة، خاصة للأطفال وكبار السن، واستخدام وسائل التدفئة الآمنة”. كما نبَّه موقع “طقس العرب” إلى احتمالية تشكُّل الصقيع في أجزاء واسعة من السعودية، بما فيها العاصمة الرياض، خلال الليالي المقبلة.