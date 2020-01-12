︎ . أصدرت المحكمة الجزائية في جدة، حكما بحبس مواطن 3 أعوام، لاتهامه بالنصب والاحتيال والسعي والتوسط في بيع عقار بدون وثائق شرعية بمبلغ يزيد على 120 مليون ريال.

وكان المتهم قد حصل على سمسرة بلغت 3 ملايين ريال مع علمه أن البائع لا يملك العقار المباع.

وعاقبت المحكمة السمسار بسجنه 3 أعوام تحسب من تاريخ إيقافه، كما أمرت بتعليق حكمها على وسيط هارب لم يمثل أمام المحكمة وأبلغت المدعي العام بالنيابة أن له مواصلة دعواه متى ما تم القبض عليه ومثوله للتحقيق، كون النظام منع الحكم في القضايا الجزائية في حالة غياب المتهمين.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السجن 3 أعوام لمواطن توسط في بيع عقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.