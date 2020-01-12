155 ألف عملية عدلية في أسبوع

كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع الماضي، إذ بلغت نحو 155 ألف عملية، منها ما تم تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما تم عبر الخدمات الإلكترونية.

إحصاءات

قالت الوزارة أن العمليات القضائية بلغت نحو 77 ألف عملية بالمحاكم «العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية»، إضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يزيد على 22 ألف عملية تنفيذ.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم بلغت نحو 39 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها قرابة 17 ألف حكم.

توثيق

فيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ، والتي بلغت أكثر من 22 ألف عملية، فمنها ما يزيد على 4500 عملية، تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ بالمملكة.

وأشارت العدل إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت الـ10 آلاف عملية، بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية، وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى، كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.

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