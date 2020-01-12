إحصاءات
قالت الوزارة أن العمليات القضائية بلغت نحو 77 ألف عملية بالمحاكم «العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية»، إضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يزيد على 22 ألف عملية تنفيذ.
وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم بلغت نحو 39 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها قرابة 17 ألف حكم.
توثيق
فيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ، والتي بلغت أكثر من 22 ألف عملية، فمنها ما يزيد على 4500 عملية، تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ بالمملكة.
وأشارت العدل إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت الـ10 آلاف عملية، بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية، وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى، كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.
عمليات قضائية
77
ألف عملية
56
ألف توثيق
22
ألف تنفيذ
39
ألف جلسة
17
ألف حكم
العامة
التجارية
العمالية
الجزائية
الأحوال الشخصية
المحاكم
كانت هذه تفاصيل خبر 155 ألف عملية عدلية في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.