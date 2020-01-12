تدشين فعاليات محايل الشتوي

دشن وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة أول من أمس، مهرجان محايل الشتوي «محايل أدفأ 1441» في نسخته الثالثة عشرة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة.

وتجول ابن لبدة في جادة محايل والتي اشتملت على ركن الأسر المنتجة، ومجلس الطيبين، ومعرض جمعية رعاية المعاقين، فيما اطلع وكيل الإمارة المكلف على ركن الأحوال المدنية، مستمعا لشرح من مدير الأحوال يحيى الشهري عن الخدمات التي يقدمها المكتب خلال فعاليات المهرجان.

دعم غير محدود

ألقى وكيل محافظ محايل المكلف أحمد آل ملحم كلمة بهذه المناسبة أكد من خلالها أن مهرجان محايل الشتوي الذي يحمل عنوان «محايل أدفأ 1441»، حظي بالدعم غير المحدود من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مشيرا إلى الاستعدادات التي بذلت من لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة لتنظيم المهرجان حتى تم إخراجه بهذه الصورة المميزة لخدمة زوار المهرجان من داخل المحافظة وخارجها.

فعاليات متنوعة

أضاف آل ملحم أن المهرجان يشهد عددا من الفعاليات المتنوعة الأخرى ومنها معارض الأسر المنتجة، ورياضة الهايكنج السعودي، ومعرض جمعية رعاية المعاقين، والنباتات العطرية، كرنفال السيارات، مجلس الطيبين، وليلة الصداقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفعاليات الأسرة والطفل، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية. وشاهد الحضور عرضا مرئيا عن مهرجان محايل، ثم ألقيت قصيدة نبطية للشاعر أحمد المنجحي، بعدها شارك فريق البيارق السعودية بالهايكنج السعودي النسائي بلوحة فنية بعنوان «حلم طفلة».