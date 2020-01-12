10 آلاف شكوى على الكهرباء 61 % منها للفواتير

فيما لجأ أكثر من 10 آلاف مستهلك في العام الماضي إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لرفع شكاواهم ضد الشركة السعودية للكهرباء، وذلك بسبب عدة تجاوزات، استحوذت الفواتير على أكثر من نصف الشكاوى، تليها إشكالية توصيل الخدمة.

ارتفاع الفواتير

بحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، نجد أن عدد شكاوى فواتير الكهرباء في جميع المناطق بلغ 6.083 شكوى، تصدرتها الشكاوى المقدمة من المستهلكين في المنطقة الوسطى، لتصل هذه القائمة إلى 2.101 شكوى، وحلت المنطقة الجنوبية بالمرتبة الثانية بعدد 1.762، تليها الغربية بـ 1.359، فيما جاءت في مؤخرة الترتيب المنطقة الشرقية بعدد 861 شكوى.

توصيل الخدمة

أوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الشكاوى المقدمة من جميع المناطق بسبب توصيل خدمة الكهرباء بلغ 1.750 شكوى، تركز أغلبها في المنطقة الغربية بعدد 659 شكوى، وجاءت الوسطى بعدها بعدد 418، ثم المنطقة الشرقية 344، لتأتي في المؤخرة المنطقة الجنوبية بعدد 329 شكوى مقدمة إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

انقطاعات

بينت الإحصائية أن عدد الشكاوى المقدمة إلى الهيئة بسبب انقطاع الخدمة تجاوز 1500 شكوى، ثلثاها من المنطقة الوسطى والغربية 590 و515 شكوى، لتتوزع بقية الشكاوى على المناطق الأخرى.

المنطقة الوسطى

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ذكرت الإحصائية أن المنطقة الوسطى تصدرت قائمة أكثر المناطق بحسب الشكاوى الواردة للهيئة بعدد 3.463 شكوى، تلتها الغربية 2.870، ثم المنطقة الجنوبية 2.754 شكوى، لتأتي في المؤخرة المنطقة الشرقية 1.510 شكوى.

أنواع شكاوى المشتركين الواردة للهيئة 2018:

الفواتير 6.083 شكوى

توصيل الخدمة 1.750 شكوى

انقطاع الخدمة 1.559 شكوى

أخرى 909 شكوى

إزاحة الأعمدة 296 شكوى