احتجازات بثلوج تبوك وخطط لمواجهة المخاطر

أعمال ومهام
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أن مدير الدفاع المدني في تبوك اللواء مهندس أحمد الشهراني تابع ميدانيا، ووجّه بدعم الموقف بقوة بشرية وآلية من الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك، وقوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني، لتكون مساندة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة حقل، ومتابعة أعمالها ومهامها في المناطق الحرجة، والتأكد من سلامة المتنزهين والزوار، والذين توافدوا منذ الساعات الأولى.
وأضاف الشمري أن عددا من الفرق التطوعية شاركت في تنفيذ الخطة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بمديرية المنطقة، وتحديد مهمامهم حسب الخطة المعدة مسبقا لمثل هذه الحالات.
متغيرات مناخية
نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خطة الطوارئ المعدة مسبقا في التعامل مع المتغيرات المناخية، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة، خلال دعم جميع المراكز الإسعافية على امتداد الطريق الدولي من مدينة تبوك وصولا إلى محافظة حقل.
وسيطرت الأجواء الباردة على المناطق الشمالية، خلال اليومين الماضين، مع تعمق المنخفض الجوي الذي أثر على أجزاء واسعة منها. وتصدرت طريف المدن الأبرد بتسجيلها الصفر المئوي، أمس، تلتها منطقة حائل بدرجة واحدة فقط.
خطة الطوارئ
دعم القوات البشرية والآلية
التأكد من سلامة المتنزهين والزوار
مشاركة الفرق التطوعية
في تنفيذ الخطة
تقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة
نشر 6 فرق إسعافية وقيادة ميدانية
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