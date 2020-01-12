شتانا غير يحتفي بأصحاب الهمم

وتخلل الاحتفال مسابقات وتحديات وإبداعات مختلفة، قُدّم خلالها هدايا وجوائز على الحضور، وقام محافظ المجاردة وبعض الحضور بتجربة الكرسي المتحرك، وشارك في التنظيم والاستقبال فريق تطوعي من شباب المحافظة.
كما شاركت جمعية الأطفال المعوقين بعسير في الفعاليات، حيث حظي برنامج «جرب الكرسي» والذي يعد أهم برامج الجمعية التوعوية. كما تم تقديم عروض مرئية عن الخدمات التي تقدمها الجمعية، وكذلك توزيع كثير من المطبوعات التوعوية في مجال الإعاقة.
وجرى تكريم الضيوف المشاركين والجهات الحكومية الداعمة والمؤسسات الخيرية المشاركة، وختم الاحتفال بشيلة لذوي الهمم، من كلمات وأداء الشاعر جراد الشهري.
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