جامعة الطائف تشارك في فعاليات ملتقى مكة

تشارك جامعة الطائف غدا في فعاليات الحديقة الثقافية، التي ينظمها ملتقى مكة الثقافي الرابع المقام بعنوان «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، في الواجهة البحرية لمحافظة جدة، وذلك بعرضها المبادرات المرشحة للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي. وأوضحت جامعة الطائف أنها ستقدم من خلال مشاركتها في فعاليات الحديقة الثقافية عددا من المسابقات والأمسيات الشعرية، ومسرحية بعنوان «همة شامخة»، تقدمها الجامعة ضمن مشاركتها في أنشطة الحديقة الثقافية. وبينت الجامعة أنها رشحت 3 مبادرات للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي الرابع، وهي: مبادرة «تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس مكة المكرمة»، ومبادرة «منصة تبيان»، إضافة إلى مبادرة «لغة القرآن كيان وانتماء».



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