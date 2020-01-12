محافظ المجاردة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهري

تقدم محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح بالأمس جموع مستقبلي جثمان شهيد الواجب وأحد منسوبي القوات المسلحة رقيب أول ماجد عبدالله الشهري والذي وصل على متن طائرة القوات المسلحة. وكان الشهيد الشهري قد استشهد أثناء تأديته واجبه على الحد الجنوبي. وكان في استقبال جثمانه رئيس مركز خاط ورؤساء الإدارات الأمنية والحكومية وجمع من المواطنين، وتقدم بن دلبوح جموع المصلين لأداء صلاة الميت، وتم نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لذوي الشهيد.



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