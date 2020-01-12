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30 حاوية شمسية متطورة في الأحساء

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كشف مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، أمس، تحت شعار «أمانة الأحساء.. تعمل لأجل الأجمل»، طرح جهات الاختصاص في أمانة الأحساء لمشروع توريد وتركيب 30 حاوية شمسية «إلكترونية» بتقنيات متطورة، خلال الأيام القليلة المقبلة كمرحلة أولى، تليها مراحل لاحقة، وسيتم توزيعها في مدن وبلدات المحافظة.

وأشار بوشل إلى أن الحاويات تعمل خلال الخلايا الشمسية، ومتصلة بتطبيقات المتابعة البشرية، وإمكان متابعتها عبر أجهزة الاتصالات المحمولة وشاشات المتابعة، والتحكم لتوجيه مركبات رفع النفايات وتفريغها، وذاتية التحكم لاستيعاب ضعفي حجم النفايات، مع بث شبكة الإنترنت عبر «واي فاي»، والتركيز على اختيار مواقع مضامير المشاة والمرافق العامة.


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