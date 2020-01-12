30 حاوية شمسية متطورة في الأحساء

وأشار بوشل إلى أن الحاويات تعمل خلال الخلايا الشمسية، ومتصلة بتطبيقات المتابعة البشرية، وإمكان متابعتها عبر أجهزة الاتصالات المحمولة وشاشات المتابعة، والتحكم لتوجيه مركبات رفع النفايات وتفريغها، وذاتية التحكم لاستيعاب ضعفي حجم النفايات، مع بث شبكة الإنترنت عبر «واي فاي»، والتركيز على اختيار مواقع مضامير المشاة والمرافق العامة.
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