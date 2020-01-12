تزخر المدينة المنورة بتاريخ موغل في القدم، مما جعل غالب مكوناتها الجغرافية تضم قطعا ومواقع أثرية مميزة، من بين هذه المواقع التاريخية «ساحة شهداء أحد»، التي ارتبط تاريخها بالسيرة النبوية، بعد قدوم النبي إلى المدينة المنورة، وواجه أعداءه في غزوة أحد الشهيرة. ولعل أكثر ما يستهوي كثيرا من زوار المدينة المنورة، هو استكشاف المناطق الجبلية التي ارتبطت بسيرة النبوية، منها جبل «الرماة»، أو ما كان يعرف قديما بجبل «عينين»، الذي أصبح قبلة لزوار المدينة المنورة الذين يتبعون في زيارتهم خطى الحبيب. ونفّذت هيئة تطوير المدينة مشروع تطوير منطقة شهداء، وتهيئتها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين، وتهيئة الأماكن وتوفير الخدمات المساندة لتقديم مختلف الخدمات لهم، إذ شهدت تحسينا لبنيتها التحتية وطبيعتها العمرانية. يهدف المشروع إلى إظهار العناصر المهمة التي توضح المعالم من الأحداث التاريخية أو الهوية العمرانية والطبيعية، وإعادة تأهيل العناصر التاريخية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوار المدينة يتبعون خطى التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.