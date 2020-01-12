تعليم تبوك تحتفي بأندية الحي

نفذت أندية الحي الترفيهية التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة في إدارتي نشاط الطلاب ونشاط الطالبات، مهرجان البنين تحت شعار «5 سنوات من العطاء» فيما كان مهرجان البنات عبارة عن «مارثون التقنية»، جاء ذلك بحضور مساعد مدير التعليم رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي ماجد القعير، وذلك في أحد المولات التجارية. وأوضح القعير أن أندية الحي اختارت إطلاق المهرجان في هذا الوقت تزامنا مع إجازة منتصف العام الدراسي، منوها بدورها كبير في تعليم الأبناء والبنات بما ينفعهم وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم تحت إشراف معلمين مختصين وفريق متكامل.



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