السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية لدولة الإمارات



الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

بدأ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستمر يومين، بدعوة من معالي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتور محمد مطر الكعبي .

ويعقد معاليه اجتماعات تنسيقية مع معالي الدكتور محمد الكعبي للتباحث والتشاور في كل ما يتعلق بنشر قيم الاسلام السمحة ونشر الوسطية والاعتدال وتبادل الخبرات، وفيما يخدم الشأن الاسلامي في البلدين الشقيقين ويحقق الأهداف السامية لقيادة البلدين الشقيقين.

وكان معالي الوزير آل الشيخ قد وصل لمطار أبوظبي الدولي حيث كان في استقباله معالي الدكتور محمد مطر الكعبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل وعدد من كبار المسئولين بالهيئة وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.

ويضم الوفد المرافق لمعاليه وكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور محمد بن سعيد ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي وعدد من المسؤولين .

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